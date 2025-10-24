Собственные доходы Севастополя впервые вырастут до 50 млрд рублей

Правительство региона утвердило предварительные параметры бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Правительство Севастополя утвердило предварительные параметры бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, в том числе ожидается, что к концу этого периода собственные доходы региона впервые вырастут до 50 млрд рублей, сообщается на сайте правительства.

"Сегодня на заседании правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева рассмотрели проект бюджета города на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Общий объем доходов бюджета на 2026 год составит 77,5 млрд рублей. Планируется, что к 2028 году он увеличится до 81,6 млрд рублей. Объем собственных налоговых и неналоговых доходов на 2026 год запланирован в размере 45,1 млрд рублей, а к 2028 году этот показатель увеличится до 50 млрд рублей. Динамика собственных доходов Севастополя показывает стабильный рост", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общий объем расходов бюджета на 2026 год предлагается в размере 81,4 млрд рублей.

"[Расходы] условно делятся на два основных блока: текущие расходы и расходы капитального характера. Текущие расходы составят 56,9 млрд рублей, в том числе соцвыплаты, пособия, льготы, зарплаты работников бюджетных организаций - 32,5 млрд рублей. Расходы на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство составят 24,5 млрд рублей. Как и прежде, бюджет остается социально ориентированным, более 50% всех средств в следующем году будет направлено на обеспечение социально-культурного сектора - это 40,9 млрд рублей", - отметили в правительстве.

О бюджете Севастополя

Ранее власти Севастополя неоднократно отмечали, что в городе работают над ростом собственных доходов бюджета, так как сейчас регион является дотационным. Бюджет Севастополя на 2025 год принят с доходами на уровне 69,7 млрд рублей (из них 34 млрд - собственные), расходами - 74,4 млрд. Президент РФ Владимир Путин в начале 2025 года отмечал, что за 11 лет в составе России Севастополь нарастил собственные доходы в 4,5 раза.

На встрече с президентом в июне этого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в регионе уже выполнили ранее поставленную задачу по привлечению 200 млрд рублей инвестиций, в 2025 году планируется привлечь дополнительно в экономику города еще 55 млрд рублей частных инвестиций.