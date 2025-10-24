В ГД внесли законопроект о критериях долговых ЦФА и особенностях их выпуска

В документе предусматривается установление особенностей выпуска долговых цифровых финансовых активов, которые удостоверяют исключительно денежное требование в размере цены приобретения таких активов их первым обладателем и начисленных на нее процентов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий в отраслевом законодательстве критерии долговых цифровых финансовых активов (ЦФА) и особенности их выпуска. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом предусматривается установление особенностей выпуска долговых цифровых финансовых активов, которые удостоверяют исключительно денежное требование в размере цены приобретения таких активов их первым обладателем и начисленных на нее процентов, говорится в пояснительной записке к проекту.

"Долговые ЦФА по сути являются аналогом облигаций. Однако в отличие от облигаций текущие нормы не позволяют эмитентам учитывать расходы на выпуск долговых ЦФА в общей базе по налогу на прибыль. Получается, что для таких активов установлены дискриминационные налоговые условия, что делает их выпуск для бизнеса попросту невыгодным", - написал Аксаков в своем Telegram-канале.

Между тем для эмиссии ЦФА не требуется столь объемная документация и сложная процедура листинга на бирже, а сам процесс автоматизирован через смарт-контракты, что сокращает время выпуска с нескольких недель, как в случае с облигациями, до нескольких дней или даже часов, констатирует он. "Таким образом, долговые ЦФА могут стать для российского бизнеса крайне эффективным инструментом привлечения инвестиций. Мы планируем устранить существующий дисбаланс и выровнять налоговые условия для долговых ЦФА и облигаций. Закрепление критериев таких активов в отраслевом законе - первый шаг к этому", - указал Аксаков.

Ранее Минфин и Банк России поддержали предложение гармонизировать налогообложение для долговых ЦФА по аналогии с облигациями, напомнил он.