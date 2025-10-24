Дмитриев: цены на нефть из-за санкций США против РФ выросли

Они продолжат повышаться, считает специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Новые санкции США против России привели к тому, что цены на мировых нефтяных рынках выросли и в ближайшее время продолжат повышаться. Об этом заявил журналистам прибывший в США специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Санкции и недружественные меры абсолютно никак не повлияют на экономику России. Они просто приведут к росту цен на автозаправках в США, потому что, соответственно, цены на нефтяных рынках уже выросли и будут расти дальше", - сказал он.