В Псковской области внедрят стандарт общественного капитала

Суть стандарта заключается в создании единой системы оценки социальной ответственности бизнеса

Редакция сайта ТАСС

© Фонд инвестиционного развития Псковской области

ПСКОВ, 24 октября. /ТАСС/. Деловые сообщества Псковской области приступили к внедрению стандарта общественного капитала бизнеса - комплексного инструмента оценки нефинансовой отчетности, который уже реализуется в нескольких регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе АНО "Общественный капитал".

Суть стандарта заключается в создании единой системы оценки социальной ответственности бизнеса, включающей нефинансовую отчетность, индекс общественного капитала и меры поддержки для компаний.

"Стандарт общественного капитала поможет органам местного управления отслеживать эти процессы, а компаниям - выстроить корпоративную социальную ответственность в единую и органичную систему. Благодаря стандарту, бизнес сможет отразить свои достижения в общественно полезной деятельности, используя лишь один комплексный инструмент", - прокомментировала генеральный директор "Общественного капитала" Асият Багатырова, слова которой приводятся в сообщении.

Польза для бизнеса

В пресс-службе уточнили, что на Форуме инвестиционного гостеприимства в правительстве Псковской области были заключены соглашения о партнерстве с региональными отделениями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Союза машиностроителей России и Торгово-промышленной палаты. Накануне аналогичное соглашение было подписано с представителями Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Псковской области.

Куратор Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России и руководитель регионального отделения РСПП Александр Козловский отметил, что внедрение отечественного инструмента оценки нефинансовой деятельности откроет для региона и бизнеса новые возможности.

"Этот стандарт - новая система координат, в которой социальная ответственность становится конкурентным преимуществом. Он предполагает прозрачную нефинансовую отчетность, индекс общественного капитала и меры поддержки для компаний, ориентированных на долгосрочное развитие и общественную пользу", - сказал он.

Оценка по стандарту общественного капитала бизнеса добровольная и бесплатная. Компании, которые наберут необходимое количество баллов, смогут получить финансовые или нефинансовые меры поддержки. Помимо Псковской области, работу по внедрению стандарта уже ведут в Саратовской, Омской областях и других регионах России, отметили в "Общественном капитале".