Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Курс юаня снизился до 11,147 рубля

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в пятницу снизился на 1,04%, до 2 543,93 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,68%, до 989,72 пункта. Курс юаня снизился на 23 копейки, до 11,147 рубля.

"Индекс Мосбиржи в пятницу разнонаправленно курсировал между 2 530 и 2 600 п., продажи преобладали. Рынок акций вновь отступил в направлении минимумов года в свете новостей об отмене саммита президентов РФ и США в Будапеште и объявления новых американских и европейских санкций", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Кроме того, по мнению эксперта, инвесторами было неоднозначно воспринято решение Банка России понизить ключевую ставку на 0,5 п.п., до 16,5%, "так как оно сопровождено жестким сигналом и прогнозом более высокого уровня ставок в 2026 году (13-15% вместо 12-13% ранее)".

Рынок акций

"Лидерами роста на падающем фондовом рынке оказались акции "ВУШ холдинга" (+2,3%), возможно, в преддверии выхода финансовых результатов за III квартал текущего года", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по словам Мильчаковой, оказались акции АФК "Система" (-4,9%), из-за сообщения о намерении пересмотреть дивидендную политику.

Прогноз на 27 октября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 27 октября - 2 520 - 2 620 пунктов. Прогноз по курсу доллара к рублю - 82 рубля, юаня - 11,5 рубля.

Как считают в Freedom Finance Global, в понедельник индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 500 - 2 600 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на понедельник - 79-81, 92-94 и 11,1-11,5 рубля соответственно.