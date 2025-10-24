Пролеты Большого Смоленского моста будут готовы к пропуску судов в 2026 году

Идет подготовка к установке разводного пролета

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Пролеты строящегося в Санкт-Петербурге Большого Смоленского моста будут готовы к пропуску судов в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба городского правительства.

"Сейчас идет подготовка к важному этапу - установке разводного пролета, состоящего из двух "крыльев" весом 400 тонн каждое. Они уже собраны на стапеле на левом берегу Невы, готова вся необходимая техника. Монтаж начинается сразу после завершения навигации 2025 года. К началу следующего судоходного сезона переправу планируется полностью подготовить к пропуску речного транспорта", - говорится в сообщении.

Большой Смоленский мост длиной почти 500 м будет иметь шесть полос для автомобильного движения, тротуары и велодорожку. Также по Большому Смоленскому мосту будет проложена трамвайная линия.

Ведется строительство транспортных развязок с проспектом Обуховской Обороны, Октябрьской набережной, на перекрестке Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай. Мост станет частью большой дуговой магистрали в восточной части Петербурга.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Петербурга Александр Беглов после осмотра строительства моста, работы идут опережающими темпами. "Изначально планировали завершить строительство в 2029 году, но, по нашим расчетам, сможем сделать это уже в 2028 году", - написал Беглов.