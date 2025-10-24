"Коалиция желающих" рассчитывает решить вопрос с активами РФ до конца года

Ее участники также высказались за то, чтобы ускорить процесс изъятия российских средств

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Участники "коалиции желающих" высказались за то, чтобы ускорить процесс изъятия замороженных в Европе российских активов и постараться устранить все препоны до конца года. Об этом сообщил на пресс-конференции в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Сегодня была абсолютная ясность на встрече, что мы должны добиться успешного завершения этого процесса в короткой перспективе, потому что это будет означать дополнительную материальную поддержку, которую мы сможем оказать Украине", - сказал Стармер.

"Мы должны работать таким образом, чтобы решение у нас было до кануна Рождества (24 декабря - прим. ТАСС), чтобы мы были уверены, что мы можем финансировать Украину в последующие годы, - заявила в свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен. - Я знаю, что некоторые коллеги считают это более сложным, чем я. Но какая альтернатива?"

Стармер назвал эту тему "сложным вопросом", но согласился с Фредериксен, заметив, что "ее график имеет смысл". Поддержку ей высказал и премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, который также участвовал в пресс-конференции.

Глава британского правительства заявил, что во встрече по видеосвязи приняла участие и новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов.