Уолтц: ООН неправильно тратит выделяемые ей США средства

Американский постпред при организации призвал ООН вернуться к основам своей деятельности

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. ООН неправильно расходует те средства, которые США выделяют всемирной организации. Об этом заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц.

"Правильно ли тратятся средства? Сейчас я бы сказал, что нет, потому что они тратятся на все эти woke-проекты, вместо того, чтобы делать то, ради чего они выделены изначально", - сказал он в интервью порталу Breitbart News.

Уолтц добавил, что всемирной организации необходимо "вернуться к основам" в своей деятельности, а именно "прекращению и предотвращению войн и сохранению мира".

ООН столкнулась с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов рядом стран, среди которых США, крупнейший донор, задолжавший около $3 млрд, включая $1,5 млрд по регулярному бюджету, и значительные суммы по миротворческим операциям. Кроме того, Китай, второй по величине донор, также задерживает свои платежи до конца года, что усиливает финансовую нестабильность. Эти задержки вынуждают ООН сокращать расходы, замораживать наем сотрудников и урезать гуманитарные программы, включая помощь детям и беженцам.

В ответ на кризис Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш инициировал программу реформ UN80, направленную на модернизацию и сокращение расходов на 20%, что может привести к потере около 6 900 рабочих мест к 2026 году.