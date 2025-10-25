"Радар ммс" испытает беспилотник со взлетной массой до 550 кг в 2026 году

Проект призван минимизировать человеческий фактор и оптимизировать издержки, рассказал исполнительный директор предприятия Иван Анцев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Испытания нового беспилотного летательного аппарата со взлетной массой до 550 кг пройдут до конца 2026 года. Об этом ТАСС в интервью сообщил исполнительный директор АО "НПП "Радар ммс" Иван Анцев.

"В рамках нацпроекта мы ведем сквозной НИОКР, который включает в себя не только создание нового летательного аппарата со взлетной массой 550 кг и его сертификацию, но и создание роботизированной инфраструктуры. По этому сквозному НИОКРу очень сжатые сроки, поэтому мы заинтересованы в максимально быстрой реализации продуктов, их внедрении на рынок и, соответственно, масштабировании. По планам, в конце 2026 года мы уже должны проводить все необходимые испытания и сертификацию", - рассказал Анцев.

Он отметил, что проект призван минимизировать человеческий фактор и оптимизировать издержки - стоимость летного часа и перевозки груза. "Если сегодня взять классический беспилотник, то для его обслуживания требуется два-три представителя обслуживающего персонала - техник, пилот и условно логист. Стоимость килограмм-километра колеблется от 10 до 15 рублей. Это довольно-таки высокая цена. А рынку надо, чтобы стоимость достигала 5-6 рублей. Мы к этому стремимся и, уверен, все получится", - сказал исполнительный директор "Радар ммс".

По словам Анцева, роботизированная инфраструктура в том числе включает наземных роботов, которые в автоматическом режиме забирают со склада грузы и загружают на беспилотник. "Далее аппарат дозаправляется с помощью такого же робота и в автоматическом режиме вылетает по заданию. То есть, все операции выполняются роботами, а оператор сидит в диспетчерском центре и мониторит, как проходят эти процессы", - добавил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.