Исследование: на юге РФ в 2025 году выросло число вакансий в сфере туризма

По сравнению с 2024 годом показатель увеличился почти на 11%, отмечается в документе от hh.ru и курорта "Лучи"

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 25 октября. /ТАСС/. Число вакансий в сфере туризма на юге России в 2025 году составляет 57,5 тыс., это почти на 11% больше показателя 2024 года (51,9 тыс.), говорится в совместном исследовании hh.ru и курорта "Лучи", с которым ознакомился ТАСС. Отрасль занимает порядка 9% от всех предложений по работе в регионе.

"В Южном федеральном округе размещено более 57,5 тыс. вакансий в сфере "Туризм, гостиницы, рестораны" (данные за 2025 год) около 9% от всех предложений региона. Годом ранее этот показатель составлял 51,9 тыс. вакансий, или 7% от общего числа", - говорится в исследовании.

Там уточняется, что самый высокий спрос в сфере гостеприимства приходится на специалистов кухни - 39% от общего числа объявлений, администраторов - 20%, официантов, барменов и бариста - 16%. Медианные зарплаты варьируются от 40 тыс. рублей у уборщиков до 85 тыс. рублей у менеджеров ресторанов. Повара и пекари в среднем зарабатывают около 67 тыс. рублей, администраторы - 52 тыс., официанты, бармены и бариста - 62 тыс. рублей.

Как отметила заместитель генерального директора курорта "Лучи" Ольга Нарт, которую цитируют в исследовании, потребность в кадрах будет увеличиваться в регионе вместе с возрастающим турпотоком. "Мы видим, что юг России становится центром притяжения специалистов индустрии гостеприимства. По данным Минэкономразвития РФ, туристический поток в регионе за последний год вырос на 3%, и эта положительная динамика сохранится", - пояснила она. Нарт также добавила, что сфере гостеприимства юга РФ потребуются разные квалифицированные кадры - от специалистов кухни до топ-менеджеров по управлению отелями.