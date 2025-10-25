В Крыму ожидают снижения урожая семечковых и косточковых культур на 33%

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Снижение урожая семечковых и косточковых культур в Республике Крым в 2025 году ожидается в среднем на 33% из-за летней засухи и весенних заморозков, сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства региона.

"В республике на данный момент собрано почти 25 тысяч тонн семечковых культур. Согласно оперативным данным администраций районов, наблюдается снижение валового сбора семечковых и косточковых культур в среднем на 33% к уровню прошлого года, что обусловлено весенними заморозками и летней засухой", - говорится в сообщении.

Несколько волн заморозков в Республике Крым было зафиксировано весной. Тогда в Минсельхозе Крыма сообщали, что такие погодные явления, особенно в совокупности с волнами жары, повлияют на урожай: прогнозировались потери миндаля, черешни и сливы на 15%, сокращение урожайности озимой пшеницы до 60% в отдельных районах, а также потери до 7% винограда.