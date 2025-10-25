Объем валовой продукции АПК в Новосибирской области вырастет на 43% к 2029 году

НОВОСИБИРСК, 25 октября. /ТАСС/. Объемы валовой продукции сельского хозяйства в Новосибирской области в стоимостном выражении вырастут к концу 2028 года до 205,5 млрд рублей по базовому прогнозу социально-экономического развития (СЭР) региона, до 207,1 млрд - по самому амбициозному прогнозу. В 2024 году объем производства составил 143,2 млрд рублей, следует из прогноза СЭР на период 2026-2028 годов, с которым ознакомился ТАСС.

"Реализация мероприятий по развитию сельскохозяйственного производства позволит к концу 2028 года довести объемы валовой продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении до 205,5 млрд рублей согласно 1 варианту, 206,5 млрд рублей - согласно 2 варианту и до 207,1 млрд рублей - согласно 3 варианту", - говорится в документе.

Ожидается, что прирост производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в 2028 году к 2025 году составит 9,2% по 1 варианту, 9,8% - по 2 варианту и 10,1% - по 3 варианту прогноза. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в 2024 году в регионе составил 143,2 млрд рублей с индексом производства 100,9% к показателю 2023 года.

По прогнозу, увеличение производства продукции растениеводства в регионе будет происходить преимущественно за счет повышения урожайности сельскохозяйственных культур, применения современных технологий обработки почвы и за счет реализации значимых инвестпроектов. В отрасли животноводства рост ожидается за счет повышения продуктивности и повышения уровня племенного дела, и также за счет реализации инвестпроектов.

Новосибирская область - лидер среди регионов Сибирского федерального округа по объему экспорта сельхозпродукции. По данным областного Минсельхоза, на долю региона приходится треть всего аграрного экспорта Сибири. По информации Федеральной таможенной службы, за семь лет реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" регион увеличил объем поставок на зарубежные рынки в натуральном выражении в 6,8 раза, в стоимостном выражении - в 4,2 раза. Продукция АПК в течение 2024 года поставлялась в 55 стран.