Украине не хватает более $1,5 млрд для закупки газа на зиму

Для приобретения примерно 5 млрд куб. м газа, необходимых для покрытия потребностей в отопительный сезон, требуется около $2 млрд, правительство же смогло выделить лишь $200 млн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Имеющиеся в распоряжении властей Украины бюджетные средства покроют расходы на закупку менее четверти необходимых для зимы объемов газа. Об этом свидетельствуют данные правительства Украины, с которыми ознакомился ТАСС.

Сокращение собственной добычи в результате взрывов на объектах газовой инфраструктуры вынуждает Украину закупать газ за рубежом. Для покупки примерно 5 млрд куб. м газа, необходимых для покрытия потребностей в отопительный сезон, требуется около $2 млрд. Из них правительство страны смогло выделить лишь $200 млн. Украина рассчитывает покрыть остающуюся сумму за счет целевых траншей западных партнеров, но пока получила лишь €150 млн ($174,45) от Норвегии и €60 млн ($69,78) от Германии.

В газовых хранилищах Украины по состоянию на середину октября было накоплено около 12 млрд куб. м газа, однако более 5 млрд куб. м из них должны оставаться в системе для поддержания необходимого давления и ее работоспособности. При этом даже в умеренную зиму стране требуется около 10 млрд куб. м газа, желательно - 11-12 куб. м.

Из-за дефицита запасов газа на Украине до сих пор не начался отопительный сезон. В Киеве заявили, что соответствующее решение регионы должны принимать самостоятельно. В части областей, например, во Львовской, началась подача газа для отопления социальных объектов, но не жилых домов.

Принятые на этой неделе последние поправки к бюджету предусматривают выделение дополнительных $7,7 млрд на военные расходы.