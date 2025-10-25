Эксперт Верховец: связанные с РЗМ производства надо размещать внутри РФ

В условиях геополитических напряжений критические производства должны располагаться на территории той страны, в которой предполагается ими пользоваться, отметил проректор СФУ по перспективным проектам

КРАСНОЯРСК 25 октября. /ТАСС/. Критические производства, связанные с переработкой редкоземельных металлов (РЗМ), необходимо размещать внутри России для укрепления технологического суверенитета страны. Таким мнением поделился с ТАСС проректор СФУ по перспективным проектам Сергей Верховец.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в России должна появиться отрасль по освоению редкоземельных металлов, которая не будет зависеть от США и Китая. По его данным, Россия владеет как минимум 15 видами редкоземельных металлов, а общий объем запасов только на 18 уже изученных месторождениях превышает 28 млн тонн.

"Потому что в условиях геополитических напряжений в любом случае критические производства должны быть на территории той страны, в которой предполагаем ими пользоваться, а не в другой стране", - сказал Верховец, добавив, что этот вопрос напрямую связан с укреплением технологического суверенитета страны.

По его словам, редкоземы используются при создании микроэлектроники, в атомной промышленности, авиакосмической отрасли, производстве новых систем накопления энергии. "Основная борьба [между странами] ведется сейчас за освоение месторождений, технологий и производств глубокой переработки критических металлов и получение продуктов высоких переделов из них", - подчеркнул эксперт.

Верховец напомнил, что сейчас в стране запущена инициатива по созданию кластера редкоземов в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Так, в Красноярске планируется запустить научно-технологический кластер в области аддитивных технологий на основе редких и редкоземельных металлов (РЗМ). Он станет частью создаваемого инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Долина Менделеева". Будет несколько площадок центра: одна - в Москве, а вторая - в Красноярске на базе СФУ и научного центра СО РАН, третья - в Минусинской котловине (Минусинск, Абакан, Саяногорск). По его словам, эти площадки обеспечат научное, технологическое и кадровое обеспечение Ангаро-Енисейского кластера редкоземов.

Ранее сообщалось, что кластер редкоземов помимо научно-технологического ядра будет состоять из сырьевой части - перспективные месторождения редкоземов в Восточной Сибири и производственных мощностей по их глубокой переработке, расположенных на территории Красноярского края и Хакасии.