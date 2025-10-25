ФТС за 9 месяцев 2025 года возбудила 1 548 уголовных дел

За тот же срок Федеральная таможенная служба завела 129 518 дел об административных правонарушениях

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь - сентябрь 2025 года возбудила 1 548 уголовных дел, сообщила пресс-служба ведомства.

"С начала 2025 года таможенные органы возбудили 1 548 уголовных дел. Из них 776 уголовных дел возбуждено по статье 226.1 УК РФ - за контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, вооружения и военной техники, стратегически важных товаров и ресурсов, культурных ценностей, особо ценных диких животных и водных биоресурсов (в аналогичном периоде 2024 года - 651 уголовное дело)", - говорится в сообщении.

В ФТС отметили, что также уголовные дела возбуждались по следующим статьям: об уклонении от уплаты таможенных платежей - 250 уголовных дел, о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов - возбуждено 206 уголовных дел, о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов - 103 уголовных дела.

"Предметами преступлений преимущественно являлись лес и лесоматериалы, автотранспортные средства, сильнодействующие вещества, наркотические средства, психотропные вещества, иностранная валюта и валюта Российской Федерации, товары народного потребления", - отметили в ФТС.

При этом за 9 месяцев 2025 года ФТС России было возбуждено 129 518 дел об административных правонарушениях (АП). "Наибольшее количество дел - 80 126 возбуждено за нарушение таможенных правил (ст. 16 КоАП РФ), из них 54 461 дело по контрабандообразующим составам (ст. 16.1-16.4 КоАП РФ). Предметами правонарушений чаще всего являлись валюта, табачные изделия, продукция растительного происхождения, древесина и изделия из нее, легковые автомобили, а также алкогольная продукция", - говорится в сообщении.

По данным ФТС РФ, в рамках возбужденных дел об АП взыскано административных штрафов на сумму 1,96 млрд рублей. В уполномоченные органы передано имущество общей стоимостью более 5,2 млрд рублей.

Задержания

В пресс-службе ФТС России, говоря об итогах деятельности ведомства за девять месяцев 2025 года рассказали ТАСС о самых необычных случаях контрабанды за данный период. Так, сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС РФ во взаимодействии с Центральной оперативной таможней выявили в цветочной продукции, прибывшей из Эквадора, более 15,6 кг кокаина, стоимость такой партии наркотика на "черном" рынке составляет около 200 млн рублей. А сотрудники Северо-Западной оперативной таможни во взаимодействии также с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС РФ пресекли ввоз более 500 кг прекурсоров для изготовления методона. Его хватило бы для приготовления 2 млн доз запрещенных веществ.

Также за данный период, сотрудники ФТС России и ФСБ России совместно с таможенниками Республики Беларусь пресекли деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей канал поставок особо крупных партий синтетических наркотиков из стран Евросоюза транзитом через Белоруссию в Россию с использованием грузовых машин. В целом из незаконного оборота изъято около 800 кг наркотических средств, стоимость которых на "черном" рынке оценивается в 10 млрд рублей.

Кроме того, за девять месяцев текущего года таможенники обнаружили почти тонну фрагментов бивней мамонтов в чемоданах у иностранных граждан. Пресекли ввоз краснокнижных попугаев из Средней Азии, рыночная стоимость которых превышает 1,6 млн рублей. А также пресекли попытку незаконного вывоза более 48 кг янтаря в Литву.