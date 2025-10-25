Онлайн-платформы сообщили о росте объема продаж товаров люксовых брендов

В пресс-службе "Яндекс Маркета", в частности, рассказали, что к III кварталу общие продажи таких товаров и число покупателей выросли почти в четыре раза по сравнению с I кварталом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Спрос россиян на товары люксовых брендов на онлайн-платформах заметно вырос за девять месяцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах маркетплейсов Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет" и интернет-сервиса "Авито".

"Спрос на премиальные товары заметно увеличился за 2025 год. Уже к третьему кварталу общие продажи товаров и число покупателей выросли почти в четыре раза по сравнению с первым кварталом", - рассказали в пресс-службе "Яндекс Маркета".

Маркетплейсы

Самым востребованным сегментом на "Яндекс Маркете" стали одежда, обувь и аксессуары. Продажи в этой категории за 2025 год выросли втрое. При этом лидерами стали пальто и куртки. Спрос на них вырос в пять раз. Затем идут кроссовки и кеды, а также толстовки и футболки - в три раза. В два раза чаще стали покупать аксессуары люксовых брендов, отметили эксперты.

На Wildberries в первые девять месяцев 2025 года быстрее всего выросли продажи аксессуаров таких брендов, как Valentino - в 6,7 раза, Emporio Armani - в 5,5 раза, Prada - в 4,5 раза, Miu Miu - в 4 раза. Оборот Ralph Lauren, Gucci, Prada, Valentino, Jimmy Choo, Versace и Burberry увеличился более чем вдвое.

Рост продаж брендовой одежды и обуви также оказался значительным. Так, спрос на Jimmy Choo и Miu Miu вырос практически в 4 раза, Ralph Lauren - в 3,5 раза, Prada - в 2,7 раза, Valentino - в 2,3 раза, Versace - в 2,1 раза, Burberry - в 2 раза.

В категории товаров для красоты - косметики и парфюмерии - крупные бренды также показали прирост, например, продажи Clarins увеличились на треть. Кроме того, продажи ювелирных изделий стоимостью от 30 тыс. рублей на Wildberries за первые три квартала 2025 года выросли на 140%, что значительно превосходит общий рост этой категории, составивший 83%, сказали в компании.

На маркетплейсе Ozon fashion-сегмент остается одним из самых динамично растущих направлений. На фоне общего роста категории усиливается интерес покупателей к товарам премиального сегмента. "Количество клиентов с чеком от 50 тысяч рублей в первом полугодии 2025 года увеличилось на 78%, а с чеком от 200 тысяч - на 72%", - рассказали аналитики онлайн-ретейлера.

По их словам, продажи парфюмерии за первое полугодие выросли на 57%, что выше средней динамики по всей бьюти-категории. Спрос на ювелирные украшения увеличился на 53% год к году. При этом самой дорогой покупкой в категории стали мужские золотые часы стоимостью более 300 тыс. рублей.

Вторичный рынок

На вторичном рынке продажи люксовых товаров в 2025 году также выросли. По данным "Авито", наибольший прирост зафиксирован в сегменте мужской одежды: продажи вещей Chanel в ресейле выросли в три раза, MONOCHROME - в 2,6 раза, Christian Dior - в 2 раза, Gucci - на 90%, Balenciaga - на 54%. Среди женских брендов лидерами по росту продаж стали HUGO (+87%), Balenciaga (+29%), Boss (+29%), Burberry (+19%) и Prada (+15%).

Среди аксессуаров наиболее заметный рост показали HUGO (+77%), Balenciaga (+55%), Moncler (+37%) и Boss (+33%). В сегменте сумок, рюкзаков и чемоданов больше всего продажи увеличились у брендов Balenciaga - в 2,3 раза, HUGO - в 2,2 раза, Boss (+35%) и Gucci (+20%), говорится в сообщении.

По словам аналитиков "Авито", к Новому году ожидается дальнейший рост числа объявлений в категории товаров люксовых брендов. "В период подготовки к праздникам покупатели традиционно активнее ищут подарки, это ожидаемо увеличит количество объявлений и спрос в сегменте люксовых товаров с историей", - добавили они.