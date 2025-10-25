Минэнерго: центры обработки данных должны размещаться в энергопрофицитных районах

Ведомство находится в постоянном диалоге с правительством по вопросу подключения новых потребителей, в том числе ЦОД

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ считает, что центры обработки данных (ЦОД) должны размещаться в энергопрофицитных районах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Как отмечается в сообщении, Минэнерго находится в постоянном диалоге с правительством по вопросу подключения новых потребителей, в том числе ЦОД. Это позволит учесть их в схеме и программе развития электроэнергетических систем России (СиПР).

"В настоящее время центры обработки данных могут подключаться к сетям на равных с другими потребителями условиях в соответствии с политикой недискриминационного доступа. При этом, согласно позиции Минэнерго, ЦОДы должны размещаться в районах с профицитом электроэнергии", - пояснили в министерстве.

Ранее вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил о том, что правительство разрабатывает программу развития центров обработки данных, число которых будет удвоено к 2030 году. Уже начались переговоры с энергетиками, в том числе по подключению к сети и тарифах.

Как сообщали ТАСС в "Системном операторе", доля потребления электроэнергии центрами обработки данных и майнерами криптовалют в общем потреблении России по итогам года может составить 2%.