Цивилев: РФ переориентировала поставки газа, нефти и угля с Запада на Восток и Юг

Из паспорта госпрограммы РФ "Развитие энергетики" следовало, что доля стран АТР в общем объеме экспорта российских энергоресурсов в 2027 году достигнет 69% против 49% по итогам 2024 года

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Россия уже выполнила цель по переориентации поставок газа, нефти, нефтепродуктов и угля с Запада на Восток и Юг. Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Стратегическая цель по переориентации поставок газа, нефти, нефтепродуктов и угля на Восток и Юг уже выполнена", - сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия успешно переориентировала экспорт энергоресурсов на дружественные страны, доля этих государств в поставках нефти достигла 94%, а поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) - 81%. Кроме того, в 2024 году в АТР была поставлена треть от экспортных объемов российского газа - это более 50 млрд куб. м поставок по трубе и в виде СПГ (рост более чем в 1,5 раза от уровня 2021 года)

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск 27 октября.