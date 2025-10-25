Coca-Cola продлила в России права на товарный знак

Заявка продлена на 10 лет

МОСКВА, 25 октябрь. /ТАСС/. Американская компания The Coca-Cola Company продлила на 10 лет срок действия исключительного права на товарный знак Coke, зарегистрированный в 1946 году, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка на товарный знак продлена на 10 лет - до 14 августа 2035 года. Товарный знак регистрировался по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - безалкогольные несолодовые напитки и сиропы для изготовления этих напитков, следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент),

Изначально заявка на товарный знак Coke поступила в мае 1946 года и в июне того же года была зарегистрирована. Компания многократно продлевала права на этот товарный знак. Последнее до этого момента продление было до 14 августа 2025 года.

В марте 2022 года американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановил свою деятельность на территории РФ, но в российских магазинах можно приобрести напитки Coca-Cola, которые завозятся из других стран.