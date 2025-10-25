Цивилев: РФ и Вьетнам актуализируют нормативно-правовую базу по АЭС "Ниньтхуан-1"

Отдельно министр энергетики России отметил возобновившийся диалог по сооружению атомной электростанции российского дизайна

Редакция сайта ТАСС

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Россия и Вьетнам в настоящее время ведут актуализацию нормативно-правовой базы по АЭС "Ниньтхуан-1". Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Отдельно стоит отметить возобновившийся диалог по сооружению атомной электростанции российского дизайна во Вьетнаме. Сейчас ведется актуализация нормативно-правовой базы по АЭС "Ниньтхуан-1", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Росатом готов предложить Вьетнаму строительство двух блоков ВВЭР-1200. Как пояснял глава Росатома Алексей Лихачев, Вьетнам решил вернуться к проекту АЭС "Ниньтхуан-1", по которому остановил работу в 2016 году.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов в конце сентября сообщил о планах до конца года подписать межправительственное соглашения о строительстве Россией атомной станции на территории Вьетнама.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск 27 октября.