Пропускная способность моста Благовещенск - Хэйхэ вырастет до 850 машин в сутки

За три года эксплуатации моста по нему проехали порядка 190 тыс. автомобилей

ШЭНЬЯН /Китай/, 25 октября. /ТАСС/. Автомобильный мост, соединяющий Благовещенск с китайским городом Хэйхэ, сможет пропускать до 850 автомобилей в сутки после завершения строительства пункта пропуска в текущем году. Об этом ТАСС рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов на полях 3-го Российско-Китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества в Шэньяне.

"У нас построен один автомобильный мост, он успешно функционирует, в этом году завершается строительство пункта пропуска, и он выйдет на плановую мощность 850 машин в сутки", - сказал губернатор.

Орлов выразил уверенность, что пропускная способность инфраструктуры может быть увеличена за счет сокращения сроков оформления грузов. Сегодня же для проезда по мосту оформляются 250-270 автомобилей в сутки. За три года эксплуатации моста по нему проехали порядка 190 тыс. автомобилей.

По словам Орлова, для развития трансграничной логистической инфраструктуры Амурская область продвигает реализацию таких перспективных проектов, как железнодорожно-автомобильный мост Джалинда - Мохэ и многофункциональный логистический терминал "Сухой порт Благовещенск".

Китайский город Хэйхэ расположен на правом берегу реки Амур напротив Благовещенска, с которым связан регулярным речным сообщением и автомобильным мостом.

3-й Российско-Китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества проходит в Шэньяне 24-25 октября. В нем принимают участие представители правительств регионов РФ, российские предприниматели, а также представители китайских властей.