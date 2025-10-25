На Филиппинах приземлился первый рейс из Иркутска

Продолжительность полета составила около восьми часов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Россией и Филиппинами возобновлено, первый самолет вылетел из аэропорта Иркутска и совершил посадку в аэропорту Калибо на Филиппинах. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев на пленарном заседании совместной российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству сообщал о планах возобновления прямых авиаперелетов между странами. Ожидалось, что прямые рейсы соединят Филиппины с Иркутском и Хабаровском.

"Сегодня началось прямое авиасообщение с Филиппинами. 100-местный самолет Superjet 100 авиакомпании "ИрАэро" с полной загрузкой совершил рейс из Иркутска в аэропорт Калибо - самый близкий к острову Боракай. Продолжительность полета составила около 8 часов с учетом технической посадки в китайском аэропорту Гуйлинь. Такие рейсы будут выполняться каждую субботу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первый рейс из аэропорта Хабаровска запланирован на 28 октября, с промежуточной посадкой в Нинбо (Китай). При этом Филиппины стали 42-й страной, с которой Россию связывает прямое авиасообщение, и 30-й, куда выполняют рейсы российские перевозчики.