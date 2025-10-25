Картина "Бюст женщины в цветочной шляпе" Пикассо ушла с молотка за €32 млн

Работа художника оставалась скрытой от публики более 80 лет

ПАРИЖ, 25 октября. /ТАСС/. Картина художника Пабло Пикассо (1881-1973), которая оставалась скрытой от публики более 80 лет, 24 октября ушла с молотка на аукционе во Франции за €32 млн. Об этом сообщил аукционный дом Drouot.

"Картина "Бюст женщины в цветочной шляпе (Дора Маар)" была продана за €32 млн после продолжительной борьбы между 18 международными претендентами.", - говорится в сообщении аукционного дома в X.

По его информации, картина была создана 11 июля 1943 года и с 1944 года хранилась в частной коллекции вдалеке от общественности. До 24 октября о существовании картины была известно только по фотографии и черно-белой репродукции.

"Картина, на которой изображена Дора Маар в период завершения ее отношений с Пикассо, принадлежит к знаменитой серии "Женщина в шляпе". Ее повторное появление на рынке - редкий по значимости момент", - отмечается в пресс-релизе аукционного дома ко дню торгов.

Пикассо известен как художник, скульптор, график, керамист, дизайнер, основоположник кубизма. В Испании одной из самых знаменитых картин художника считается работа "Герника", написанная в 1937 году по заказу правительства Испании для павильона на Всемирной выставке в Париже. На полотне, исполненном в манере кубизма в черно-белой гамме, запечатлена бомбардировка города Герника в ходе гражданской войны в Испании. Работа хранится в мадридском Центре искусств королевы Софии с 1992 года и является одной из главных визитных карточек этого музея.