"Газпром" хочет взыскать в суде €219 млн с российского филиала группы Linde

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 21 января 2026 года приступит к рассмотрению иска

Редакция сайта ТАСС

© IMAGO/ Future Image via Reuters Connect

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. "Газпром" хочет взыскать в суде Санкт-Петербурга порядка €219 млн с российского филиала германской группы компаний Linde, говорится в картотеке арбитражных дел.

Помимо "Линде ГМБХ" ответчиками по иску "Газпрома" проходят международная юридическая фирма Pinsent Masons, которая представляет интересы Linde в процессах с "Русхимальянсом" (оператор проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге), а также компания Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH, управляющая недвижимостью и предоставляющая услуги на территории Германии и России.

"Газпром" требует солидарно взыскать с них около €219 млн убытков, подлежащих уплате в рублях по курсу ЦБ РФ на дату фактического платежа. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 21 января 2026 года приступит к рассмотрению иска.

Linde GmbH и Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH в настоящее время также проходят ответчиками по иску "Газпром переработки Благовещенск" (выступает инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода) к компаниям группы Linde из-за многочисленных нарушений в проектировании, приведших к пожарам на объекте. Российская компания изначально заявляла претензии к Linde на 85,733 млрд рублей, но затем уменьшила их на 5,5 млрд рублей.