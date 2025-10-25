Завод "Рославльские тормозные системы" получит 2,5 млрд рублей на обновление

Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 25 октября. /ТАСС/. Завод "Рославльские тормозные системы" получит 2,5 млрд рублей в виде субсидии от Минпромторга России на повышение производственного потенциала. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем канале в мессенджере Max.

"В рамках рабочей поездки в Рославльский муниципальный округ посетил предприятие. Совместно с руководителем Азатом Ильдаровичем Таюповым подвели итоги проделанной работы и обсудили планы дальнейшего развития", - рассказал Анохин.

По словам губернатора, соглашение о масштабном обновлении завода было заключено на Петербургском международном экономическом форуме с Государственным научным центром РФ "НАМИ". "Рославльские тормозные системы" - один из крупнейших производителей тормозной аппаратуры для грузовых автомобилей и автобусов в России и поставляет продукцию на конвейеры "КАМАЗ", "УРАЛ", "ГАЗ" и других компаний.

Губернатор отметил, что на заводе выпускают свыше 80 наименований и более 220 модификаций аппаратов пневматического тормозного привода. Благодаря льготному займу и федеральной субсидии в прошлом году удалось обновить производственные линии и кровлю основного корпуса. Новый этап модернизации предусматривает замену оборудования и модернизацию коммуникаций.

"В результате реализации проекта высвободится более 30% производственных площадей, что создаст условия для размещения новых резидентов. Уже сегодня одна компания запустила работу, еще три рассматривают возможность организации производства. Также ведутся предварительные переговоры о сотрудничестве с партнерами из Сербии", - добавил Анохин.

Правительство области окажет всестороннюю поддержку проекту, что является важным шагом для развития экономики региона.