Цивилев: власти рассмотрели заявки на льготы от 42 угольных предприятий

Еще восемь компаний находятся на рассмотрении, сообщил министр энергетики РФ

Редакция сайта ТАСС

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Подкомиссия рассмотрела заявки на предоставление индивидуальных мер поддержки от 42 угольных предприятий. Восемь компаний на данный момент находятся на рассмотрении, а еще 15 планируют направить заявки в ближайшее время, сообщил в интервью ТАСС министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Что касается адресной помощи, то подкомиссия под руководством министра финансов Антона Силуанова рассматривает индивидуальные заявки. Уже изучены заявки 42 предприятий, на рассмотрении находятся еще 8. Около 15 компаний планируют подать документы в ближайшее время", - сказал глава Минэнерго.

Цивилев уточнил, что был также сформирован перечень из более 130 угольных компаний, которым оказаны меры поддержки. "Они уже получили налоговые льготы, которые помогают им сохранить оборотный капитал и поддерживать ликвидность. Также приняты меры по поддержке перевозок угля", - пояснил министр.

О поддержке угольной отрасли

Правительство РФ 30 мая поддержало предоставление отсрочки по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря всем угольным компаниям. Срок может быть продлен и на более длительный период.

Речь также идет о предоставлении адресных субсидий угольным компаниям, чтобы компенсировать часть стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния.

Еще одно решение касается предоставления компенсации в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля в северо-западном и южном направлении сибирским угольным компаниям. Кроме того, предприятиям угольной отрасли РФ, испытывающим серьезную долговую нагрузку, было признано целесообразным дать возможность реструктуризировать кредитную задолженность, должны быть утверждены планы финансового оздоровления предприятий отрасли, в том числе предусматривающие помощь непосредственных бенефициаров (акционеров), а также ограничения на выплату дивидендов, повышение оплаты труда высшему менеджменту, оптимизацию затрат.

Полный текст интервью будет опубликован 27 октября в 10:00 мск.