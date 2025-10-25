Цивилев: Россия не намерена отказываться от угля для энергетики

Запасов хватит на тысячу лет, сообщил министр энергетики РФ

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. У России нет планов по отказу от угля для энергетики. Запасов этого ресурса хватит еще на тысячу лет, заявил в интервью ТАСС министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Россия не планирует отказываться от угля для энергетики. Как заявил в ходе ВЭФ (Восточный экономический форум - прим. ТАСС) президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, запасов угля различного класса у нас хватит почти на тысячу лет", - сказал он.

Цивилев подчеркнул, что на текущий момент угольная генерация является наиболее надежной и стабильной. "Уголь продолжает оставаться одним из самых низких по стоимости источником энергии, что является важнейшим фактором при формировании цены на электроэнергию", - добавил министр.

Ранее замминистра энергетики Дмитрий Исламов в интервью ТАСС сообщил, что нынешних запасов угля России хватит еще на 500-600 лет, а с учетом доразведки новых запасов - и на тысячу лет вперед.