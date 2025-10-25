Цивилев: некоторые угольные предприятия прекратили работу в непростой период

При этом их технику и персонал перевели на другие предприятия, где условия лучше, подчеркнул министр энергетики РФ

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Некоторые предприятия угольной отрасли, которые имели недостаточно эффективную экономическую модель, прекратили работу в непростой период. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Некоторые предприятия - да (прекратили работу - прим. ТАСС), но только те, чья экономическая модель была недостаточно эффективна. При этом их технику и персонал перевели на другие предприятия, где условия лучше - например, меньше транспортное плечо или выше производительность оборудования", - сказал он.

Ранее замминистра энергетики Дмитрий Исламов сообщил журналистам, что благодаря мерам поддержки некоторым угольным предприятиям удалось возобновить работу после временной приостановки. Оказанная поддержка также позволила не допустить увеличения угольных предприятий, находящихся на грани закрытия.

О поддержке угольной отрасли

Правительство РФ 30 мая 2025 года поддержало предоставление отсрочки по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря всем угольным компаниям. Срок может быть продлен и на более длительный период.

Речь также идет о предоставлении адресных субсидий угольным компаниям, чтобы компенсировать часть стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния.

Еще одно решение касается предоставления компенсации в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля в северо-западном и южном направлении сибирским угольным компаниям. Кроме того, предприятиям угольной отрасли РФ, испытывающим серьезную долговую нагрузку, было признано целесообразным дать возможность реструктуризировать кредитную задолженность, должны быть утверждены планы финансового оздоровления предприятий отрасли, в том числе предусматривающие помощь непосредственных бенефициаров (акционеров), а также ограничения на выплату дивидендов, повышение оплаты труда высшему менеджменту, оптимизацию затрат.

