Цивилев: строительство 374 ГВт угольных ТЭС в Азии обеспечит спрос на уголь РФ

На долю этого топлива приходится 35% генерации в мире, сообщил министр энергетики РФ

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. В Азиатско-Тихоокеанском регионе в ближайшие пять лет возведут 374 ГВт угольных теплоэлектростанций, что обеспечит спрос на российский уголь. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.

По его словам, уголь остается основным видом топлива для производства электроэнергии в мире - на его долю приходится 35% генерации. "Мы считаем, что только в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ближайшие пять лет будет введено 374 ГВт новых угольных ТЭС. Так что спрос на наш уголь будет, и надолго", - сказал он.

В сентябре партнер консалтинговой компании NEFT Research и основатель аналитического агентства "Альфастат" Данил Токмин сообщил о том, что экспорт российского угля в ближайшие годы будет ориентирован в основном на азиатский рынок - Китай и Индию. В будущем возможно увеличение поставок в Японию.

В июне в интервью ТАСС замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов говорил, что Россия в 2025 году намерена сохранить объем экспорта угля в Китай на уровне около 100 млн тонн, а с 2026 года планирует наращивать поставки.

Полный текст интервью будет опубликован 27 октября в 10:00 мск.