Кабмин актуализировал ставки таможенных сборов на ввозимые товары

Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года, сообщили в Минпромторге

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Правительство РФ актуализировало ставки таможенных сборов на ввозимые товары, изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Нововведения предполагают более взвешенное распределение ставок в зависимости от стоимостного размера партии, а также увеличивают верхний стоимостной порог партии с 7 млн рублей до 10 млн рублей. Так, ранее ставка для партии свыше 7 млн рублей составляла 30 тыс. руб., а сейчас для партии свыше 10 млн рублей она составит 73 860 руб. Кроме того, будут доиндексированы ставки таможенных сборов для товаров, таможенная стоимость которых не определяется и не заявляется", - сказано в сообщении.

Ставки таможенных сборов ранее уже частично индексировались, однако максимальная ставка в 30 тыс. рублей не менялась с 2004 года, отмечают в министерстве. Кроме того, будут проиндексированы ставки таможенных сборов в отношении товаров радиоэлектроники, по которым ранее применялись максимальные ставки в размере 30 тыс. рублей вне зависимости от объема поставок. С 1 января они также составят 73 860 рублей.

Ставки, которые индексировались ранее, будут доиндексированы на уровень накопленной инфляции только в размере разницы между ранее проведенной индексацией.

Вместе с тем ставки, взимаемые в отношении экспортируемых товаров и товаров, ввозимых физлицами для личного пользования, а также в отношении водных и воздушных судов, останутся без изменений.

"Актуализация ставок таможенных сборов осуществляется с учетом уровня накопленной инфляции в рамках обязательств Российской Федерации во Всемирной торговой организации. По мнению ведомства, их значения должны быть сопоставимы с затратами на проведение таможенных операций. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года, чтобы участники внешнеторговой деятельности смогли адаптироваться к новым условиям", - подчеркивают в Минпромторге.