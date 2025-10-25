Глава ЦБ Франции предупредил о риске "удушения" экономики страны

Франсуа Вильруа де Гало считает, что к концу десятилетия проценты по госдолгу страны вырастут более чем в три раза по сравнению с показателями 2020 года

ПАРИЖ, 25 октября. /ТАСС/. Франция рискует столкнуться с "удушением" своей экономии из-за растущего госдолга и увеличения процентов, под которые ей приходится заимствовать новые средства после понижения кредитного рейтинга республики международными агентствами. Об этом заявил управляющий Банком Франции (выполняет функции Центробанка) Франсуа Вильруа де Гало в интервью газете La Croix.

"Все (рейтинговые) агентства обеспокоены политической нестабильностью и нашей серьезной проблемой с бюджетом. <...> Нам грозит не банкротство, а постепенное удушение", - констатировал он.

Собеседник издания пояснил, что медленное угасание экономики страны происходит из-за растущих процентов по госдолгу. "В 2020 году они составляли 30 млрд в год, а к концу десятилетия составят более 100 млрд", - предупредил он. Вильруа де Гало добавил, что это повлечет за собой увеличение процентных ставок и для простых домохозяйств, и для организаций. Он добавил, что подобные проблемы в экономике также негативно отражаются на авторитете Франции на международной арене.

Соответствующее заявление глава Банка Франции сделал на фоне решения агентства Moody's сохранить долгосрочный рейтинг республики на уровне Aa3, пересмотрев прогноз по нему со "стабильного" на "негативный". Агентство пояснило, что таким образом отразило растущие риски ослабления институтов и управления во Франции, а также частичного отхода от структурных реформ". Агентство подчеркивает риск "длительной раздробленности политического ландшафта" во Франции, которая может "нанести ущерб функционированию институтов".

В 2025 году дефицит бюджета Франции прогнозируется на уровне 5,4% ВВП, что снизило доверие кредиторов к Франции. Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Франции в иностранной валюте с уровня АА- до уровня А+ со стабильным прогнозом. Новый рейтинг является худшим за всю историю Франции. Госдолг республики превысил €3,4 трлн и продолжает увеличиваться.

14 октября вновь назначенный премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна проходит через череду тяжелых кризисов и "те, кто не меняется и цепляется за старые рефлексы и позиции, исчезнут". Позднее он пообещал провести масштабную реформу государственного управления в целях сокращения расходов.