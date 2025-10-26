Эксперт Недбай рассказала, что делать для получения компенсации при отравлении

Нужно иметь документы из медучреждения, сохранить все чеки на лекарства и другие расходы, а также подать заявление о признании потерпевшим и гражданским истцом в рамках уголовного дела против производителя еды, сообщила адвокат

УЛАН-УДЭ, 26 октября. /ТАСС/. Пострадавшим от некачественной еды для получения компенсации нужно иметь документы из медучреждения, сохранить все чеки на лекарства и другие расходы, а также подать заявление о признании потерпевшим и гражданским истцом в рамках уголовного дела против производителя еды. Такие рекомендации дала ТАСС адвокат Виталия Недбай.

В Улан-Удэ произошло массовое отравление готовой продукцией компании "Восток", первые пострадавшие с симптомами острой кишечной инфекции начали обращаться в медучреждения вечером 18 октября - у некоторых был подтвержден сальмонеллез, один человек попал в реанимацию (сегодня он идет на поправку). Всего зарегистрировано 165 случаев отравлений, из них 92 у детей. Сейчас пациенты уже выписываются из больниц, продолжают лечение 30 человек.

"Важно как можно скорее зафиксировать факт отравления: пройти медицинское освидетельствование, получить заключение Роспотребнадзора или больницы. Сохранить чеки на лекарства и лечение и иные расходы, которые прямо вытекают из-за отравления и неработоспособности гражданина. Подать заявление о признании потерпевшим и гражданским истцом в рамках уголовного дела", - рассказала она.

При участии в уголовном деле в качестве потерпевшего важно не уклоняться и своевременно участвовать в следственных действиях, особенно при назначении экспертизы установления степени тяжести вреда здоровью, добавила юрист.

22 октября Железнодорожный суд Улан-Удэ приостановил работу компании "Восток" на 90 суток, продукция была изъята с полок магазинов. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), заведующая производством цеха готовой пищевой продукции сейчас под домашним арестом.