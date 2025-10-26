Эксперт Семеренко: в Москве работодатели стали чаще нанимать людей старше 50 лет

Москвичи старшего возраста могут развиваться в любом направлении, сообщила карьерный эксперт центра "Профессии будущего"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Столичные работодатели все чаще отдают предпочтение специалистам старшего поколения - в 2025 году почти каждый третий москвич, нашедший работу через городскую службу занятости, был старше 50 лет. Об этом ТАСС сообщила карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Светлана Семеренко.

"Опытные сотрудники составили 30% от общего числа трудоустроенных, практически сравнявшись с молодыми специалистами. При этом спрос на кандидатов "серебряного" возраста одинаково распределен между мужчинами и женщинами. За аналогичный период прошлого года среди всех трудоустроенных кандидаты в возрасте старше 50 лет составили около 23%", - сказала Семеренко.

Она подчеркнула, что москвичи старшего возраста могут развиваться в любом направлении: работать в знакомой и привычной для себя профессии или кардинально поменять карьерную траекторию и освоить новую специальность. Их преимущество - осознанный подход и умение грамотно использовать свой профессиональный и жизненный опыт, что делает их ценными сотрудниками в самых разных сферах - от промышленности и ИТ до социальной отрасли и предпринимательства. Ключевыми преимуществами сотрудников старшего поколения работодатели называют надежность, ответственность и лояльность. Особую ценность представляет их способность выступать в роли наставников для молодых специалистов.

По словам Семеренко, наибольшее количество вакансий для соискателей старше 50 лет доступно в промышленности, IT-секторе, транспорте и строительстве. Также востребованность специалистов старшего возраста отмечается в оптовой и розничной торговле, сфере услуг, электронной коммерции. Работодатели приглашают их на позиции специалистов по работе с маркетплейсами, мерчендайзеров, поваров, водителей, работников бьюти-сферы.

"Устойчивый спрос на специалистов старше 50 лет сохраняется в сферах культуры, образования и финансов. Стабильно востребованы на протяжении последних пяти лет специалисты в области страхования и недвижимости", - заключила она.