На Луганской таможне наладили экспорт масла в Азербайджан

В Белоруссию компании ЛНР экспортируют химические нити, а в Казахстан - игрушки и спортивный инвентарь

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 26 октября. /ТАСС/. Компании Луганской Народной Республики в 2025 году наладили экспорт масел животного и растительного происхождения в Азербайджан, сообщила ТАСС и.о. начальника отделения таможенной статистики Луганской таможни Анна Гайворонская.

"В Луганской Народной Республике мы экспортируем уголь в Турцию. И мы экспортируем 15-ю группу [товаров] - жиры, масла животного и растительного происхождения - в Азербайджан. Азербайджана [в прошлом году] не было", - сказала она.

В Белоруссию компании ЛНР экспортируют химические нити - веревки и бечевки, а в Казахстан - игрушки и спортивный инвентарь. На данный момент еще "не все участники внешнеэкономической деятельности хотят работать с Луганской Народной Республикой", добавила Гайворонская.

Луганская таможня образовалась в октябре 2022 года после вхождения региона в состав РФ.

Ранее Гайворонская сообщала ТАСС, что импорт оборудования и наземного транспорта из Китая, Узбекистана и Турции в Луганскую Народную Республику увеличился на 28% в сравнении с 2024 годом.