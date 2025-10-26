Bild: ЕС остается в тройке главных торговых партнеров России

Объем торговли в 2024 году составил около €67,5 млрд

БЕРЛИН, 26 октября. /ТАСС/. ЕС занял третье место по общему объему торговли с Россией в 2024 году. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на исследование Немецкого экономического института.

"Общий объем торговли с ЕС составляет около €67,5 млрд ($78,3 млрд - прим. ТАСС). Это сделало ЕС третьим по величине партнёром России в регионе в 2024 году", - приводит газета результаты исследования.

Исследователи отмечают, что несмотря на сокращение торговли с большинством стран ЕС по сравнению с 2021 годом. Россия все еще остается значимым партнером для Евросоюза. Импорт российских товаров в ФРГ упал на 92% и составил €9,5 млрд. В среднем отмечается падение импорта по странам блока на 60%. В списке выделяются торговые отношения с Венгрией, которая увеличила импорт товаров из РФ на 31%.

По данным газеты, главным импортером для России остается КНР. Экспорт России в Китай вырос в 2024 году на 18% и составил €283,7 млрд, несмотря на санкции стран Запада. Вторым по величине партнером стала Индия, которая в 2021 году занимала только 12 место.