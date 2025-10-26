Цивилев рассказал, из-за чего произошел рост цен на топливо на бирже

На это повлияли плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), сезонный спрос и ажиотаж на торговой площадке, указал глава Минэнерго

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Рост цен на топливо на бирже в августе произошел из-за плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), сезонного спроса и ажиотажа на торговой площадке. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

"Для начала поясню, почему вообще сложилась такая ситуация с ценами. В августе на бирже произошел их рост из-за двух основных причин. Во-первых, это сезон плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), что сократило объемы производства. Во-вторых, сказался традиционный высокий сезонный спрос", - сказал он.

Кроме того, в этом году на рынок и на поведение покупателей повлияли сообщения о временных остановках на некоторых заводах, подчеркнул министр. "Все это вместе спровоцировало ажиотажный спрос и рост биржевых цен", - отметил Цивилев.

Стоимость бензина на бирже летом и осенью 2025 года несколько раз обновляла исторический максимум, позднее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, сообщили в Минэнерго РФ.

Полный текст интервью будет опубликован 27 октября в 10:00 мск.