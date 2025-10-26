В Приморье прорабатывают вопрос запуска авиасообщения с Гонконгом и Гуанчжоу

С учетом последних изменений и введения безвизового режима мы будем стремиться к запуску авиарейсов, сообщил министр международных и внешнеэкономических связей края Константин Сидоренко

ШЭНЬЯН, 26 октября. /ТАСС/. Приморский край рассчитывает на запуск авиарейсов в южные регионы Китая, в частности в Гонконг и Гуанчжоу. Об этом ТАСС сообщил министр международных и внешнеэкономических связей края Константин Сидоренко на полях 3-го Российско-Китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества в Шэньяне (северо-восточная провинция КНР Ляонин).

"С учетом последних изменений и введения безвизового режима мы будем стремиться к запуску авиарейсов в южные провинции КНР, в Гуандун, в город Гуанчжоу, в Гонконг, с которым у нас раньше было авиасообщение", - рассказал Сидоренко.

Приморье соединяют авиамаршруты с 8 городами Китая, но до пандемии коронавируса их было больше, отметил министр. "Мы сейчас активно работаем в этом направлении, чтобы выйти на допандемийный уровень", - сказал он.

Безвизовый режим для граждан РФ, отправляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября. Президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном во Владивостоке в сентябре сообщил, что Россия также введет безвизовый режим для граждан КНР. 23 октября замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что вопрос об ответной отмене виз для граждан Китая будет решен Россией в ближайшее время.

3-й Российско-Китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества прошел в Шэньяне 24-25 октября с участием представителей властей КНР, правительств регионов РФ, а также российских и китайских предпринимателей.