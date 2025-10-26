Открытие нижегородских IT-компаний в Сербии поможет выйти на новые рынки

Особое внимание также уделяется сотрудничеству с республикой в сфере в здравоохранения, сообщил заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 октября. /ТАСС/. Представительства нижегородских IT-компаний в Республике Сербской позволят им выйти на новые рынки. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин.

"Мы заинтересованы в том, чтобы нижегородские IT-компании, в том числе через размещение своих представительств на территории Республики Сербской, получили возможности для выхода на новые рынки. <…> Мы понимаем, что там максимально благоприятные условия для этого созданы, и наряду с обменом опытом, с различными маркетинговыми возможностями можно двигаться дальше. Мы на это делаем ставку", - сказал собеседник агентства.

Старостин добавил, что власти Нижегородской области очень рады, что уже началась конкретная работа с Республикой Сербской, сформирована соответствующая рабочая группа. В течение последних трех месяцев проводили еженедельные консультации. "Предложений от наших сербских друзей даже больше, чем инициатив от нашей стороны", - подчеркнул он.

Заместитель председателя правительства региона уточнил, что еще одной надежной сферой для сотрудничества является образование. "Университет Лобачевского активно работает с Республикой Сербской. Мы хотим опять же добавить университет "Неймарк" в эту большую картину", - отметил Старостин.

Кроме того, собеседник агентства заявил, что считает одним из перспективных направлений работу по взаимодействию в области производства сельскохозяйственной продукции. "Мы обсуждали возможность открытия неких пространств в Республике Сербской для продвижения продукции наших сельскохозяйственных производителей, экспортеров. Экспорт остается очень важной темой для нас", - пояснил заместитель председателя правительства региона.

Старостин также сообщил, что особое внимание уделяется сотрудничеству в здравоохранении. В частности, "Нижегородская областная фармация" рассматривает проекты по продвижению медицинских изделий, лекарств и инновационных решений в таких направлениях, как онкология, кардиология, хирургия и офтальмология. АНО "Нижегородский НОЦ" совместно с сербскими партнерами готовит запуск исследовательских проектов, которые помогут перевести сотрудничество в практическую плоскость.