Цивилев: стабильную ситуацию на рынке топлива поддерживают вручную

Правительство считает своим абсолютным приоритетом полное удовлетворение потребностей граждан и промышленности в топливе, указал глава Минэнерго

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Правительство РФ считает абсолютным приоритетом полное удовлетворение потребностей граждан и промышленности в топливе и продолжает в ручном режиме обеспечивать стабильную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

"Подчеркну, что правительство России считает своим абсолютным приоритетом полное удовлетворение потребностей граждан и промышленности в топливе и продолжает в ручном режиме вести работу по поддержанию стабильной ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, применяя для этого весь спектр необходимых инструментов", - сказал он.

Ранее резидент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не будет учитываться с 1 октября до 1 мая 2026 года. Введение моратория на обнуление топливного демпфера с 1 октября по 1 мая 2026 года позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на топливо для его производителей и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке, заявляли в пресс-службе Минэнерго РФ.

Правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца 2025 года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.

Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов 22 октября поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации для обеспечения внутреннего спроса на топливо и соблюдения баланса цен в рознице, особенно в преддверии зимнего сезона.

Полный текст интервью будет опубликован 27 октября в 10:00 мск.