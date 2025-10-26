Лимит страхового возмещения по безотзывным вкладам вырастет до 2,8 млн рублей

Закон вступит в силу 30 октября

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Закон, по которому лимит страхового возмещения по безотзывным вкладам вырастет с 1,4 млн до 2,8 млн рублей, вступит в силу в России 30 октября, сообщила пресс-служба Госдумы.

Речь идет о рублевых вкладах, удостоверенных безотзывными сберегательными сертификатами сроком более трех лет.

"На следующей неделе вдвое вырастет максимальный лимит страхового возмещения по безотзывным вкладам - до 2,8 млн рублей. Соответствующий закон вступает в силу с 30 октября", - говорится в сообщении.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, решение повышает надежность финансового инструмента, обеспечивающего сохранность сбережений и прибыль от выгодной процентной ставки.

"Для людей, которые планируют образование детей, крупные покупки или рассматривают такой механизм как способ накопления средств для иных целей, нормы станут гарантированной защитой их сбережений", - отмечал Володин, слова которого приводит пресс-служба.