Минэнерго не исключает возвращения экспорта бензина после накопления запасов

Глава ведомства Сергей Цивилев отметил, что решение будет приниматься по ситуации

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ не исключает возвращения экспорта бензина из России, но это решение будет приниматься по ситуации после накопления запасов. Об этом в интервью ТАСС заявил глава ведомства Сергей Цивилев.

"Решение о запрете или разрешении экспорта будет приниматься по ситуации, на основе актуальных данных о динамике запасов", - сказал он, отвечая на вопрос, вернется ли РФ к экспорту бензина осенью после стабилизации ситуации.

Правительство ранее ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца 2025 года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.

Полный текст интервью будет опубликован 27 октября в 10:00 мск.