Оверчук: коридор Север - Юг поспособствует выходу на рынки стран АСЕАН

Вице-премьер отметил усилия РФ по формированию транспортного коридора Север - Юг

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Алексей Оверчук © Александр Казаков/ ТАСС

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 октября. /ТАСС/. Международный транспортный коридор Север - Юг будет способствовать в том числе выходу на рынки стран АСЕАН. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"АСЕАН по своей сути является интеграционной площадкой. У нас тоже на севере Евразии свои интеграционные площадки в виде Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств. Мы видим стремление к интеграции - собственно то, что заложено нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным как идея создания Большого евразийского партнерства. И мы работаем над созданием этого партнерства, большого евразийского объединения", - отметил Оверчук.

"Как вы знаете, нами осуществляются усилия по формированию международного транспортного коридора (МТК) Север - Юг, который в том числе должен привести нас и на рынки государств АСЕАН", - добавил вице-премьер.

По его словам, эти вопросы будут обсуждаться и на мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре. "Главное - это обеспечить связанность на Евразийском континенте, обеспечить нормальную логистику, нормальные транспортные пути, чтобы связать наши рынки и сделать один большой рынок", - подчеркнул Оверчук.

МТК Север - Юг - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи км. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).