В Китае заявили о непреклонности на торговых переговорах с США

Стороны пришли к предварительному консенсусу, указал замминистра коммерции Ли Чэнган

ПЕКИН, 26 октября. /ТАСС/. Китайская делегация на консультациях по торговле с делегацией США в Малайзии продемонстрировала непреклонность. Как сообщил представитель КНР на торговых переговорах, замминистра коммерции Ли Чэнган, стороны пришли к предварительному консенсусу.

"Американская сторона выразила твердую позицию, а Китай остался непреклонен в защите своих интересов, - приводит слова Ли Чэнгана Центральное телевидение Китая. - После более чем суток напряженных переговоров обе стороны конструктивно изучили возможные решения для взаимного урегулирования интересующих вопросов и достигли предварительного консенсуса".

Как уточнил замминистра, делегации двух стран обсудили множество тем, включая вопросы экспортного контроля, приостановку решений о взаимном повышении тарифов, проблему контрабанды фентанила в США, сотрудничество в борьбе с наркоторговлей и портовые сборы.

"Следующим шагом будет проведение каждой стороной внутренних процедур утверждения", - добавил он.