Минэнерго считает минимальными риски повторения топливных кризисов в будущем

По словам главы ведомства Сергея Цивилева, программа модернизации НПЗ позволит увеличить производство бензина на 4-5 млн тонн

Редакция сайта ТАСС

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Программа модернизации НПЗ позволит увеличить производство бензина на 4-5 млн тонн, что сведет к минимуму риски повторения топливных кризисов. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

"Мы считаем, что завершающаяся программа модернизации НПЗ, которая увеличит производство бензина на 4-5 млн тонн, позволит нарастить запас прочности отрасли и сведет к минимуму риски топливных кризисов в будущем", - сказал он.

Министр добавил, что сейчас Минэнерго постоянно координирует работу производителей, чтобы обеспечить бесперебойные поставки топлива потребителям. "Вместе с РЖД и нефтяными компаниями мы оптимизируем логистику, чтобы ускорить доставку. ФАС, ЦБ и биржа совершенствуют правила торгов, чтобы противодействовать недобросовестным практикам, особенно в периоды ажиотажного спроса", - добавил он.

Полный текст интервью будет опубликован 27 октября в 10:00 мск.