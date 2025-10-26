Эксперт Флорос отметил минимальное влияние санкций США по нефти на Россию

Могут быть временные "трения" между РФ и Китаем, указал ведущий специалист по вопросам энергетики в Европейском центре исследований

РИМ, 26 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Введенные США санкции против нефтяных компаний РФ будут носить очень ограниченное влияние на российскую экономику. Такое мнение корреспонденту ТАСС ведущий специалист по вопросам энергетики в Европейском центре исследований (CER - Centro Europa Ricerche) Демостенес Флорос.

"Реальные последствия [от санкций] будут минимальные [для РФ]. Могут быть временные "трения" между РФ и Китаем, - сказал собеседник агентства. - Но в отличие от того, что пишут западные СМИ, Китай не откажется от сотрудничества с РФ".

Эксперт полагает, что серьезные последствия ожидают самих США.

"Американский президент Дональд Трамп оказался между двух огней: с одной стороны, его избиратели хотят низких цен на бензин, с другой стороны, те, кто его финансируют и поддерживают, требуют "солидные и стабильные" цены для фрекинга", - считает аналитик. По его мнению, поначалу в приоритете было удовлетворение нужд внутренних потребителей, потому что производители могли подождать от полугода до девяти месяцев. Теперь же, как отмечает Флорос, нужно повышение цен для сохранения конкурентоспособности дорогого производства нефти, "чтобы администрация Трампа смогла вздохнуть свободно".

Данный тезис разделяет и портал InsedeOver, который отмечает, что американские санкции нацелены не столько на то, чтобы оказать давление на Москву в вопросе прекращения огня на Украине, сколько на то, чтобы "защитить американский добывающий сектор и поддержать его конкурентоспособность, что требует установления более высоких цен на нефть".

На минувшей неделе Министерство финансов США включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов, Вашингтон рассчитывает, что эти рестрикции окажут существенное давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Как подчеркнул ранее президент России Владимир Путин, новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. При этом он указал, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы.