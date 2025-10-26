США рассчитывают, что не будут вводить пошлины в размере 100% против Китая

Американский министр финансов Скотт Бессент прокомментировал торговые переговоры с Китаем в Малайзии

Редакция сайта ТАСС

© Justin Sullivan/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. США исходят из того, что им не придется вводить дополнительные таможенные пошлины в размере 100% в отношении Китая. Об этом заявил министр финансов страны Скотт Бессент в эфире телеканала CBS News.

"Мы провели очень хорошую двухдневную встречу", - заявил Бессент, комментируя торговые переговоры с Китаем в Малайзии. По словам главы американского минфина, возможность введения 100-процентных пошлин против Китая "фактически снята с повестки". "Я не буду опережать [с заявлениями] двух лидеров, которые встретятся в [Республике] Корея в четверг, но могу сказать, что эти два дня прошли очень хорошо", - продолжил Бессент.

"Я бы ожидал, что угроза 100-процентных [пошлин] миновала, равно как и угроза немедленного введения Китаем режима экспортного контроля для всего мира", - подчеркнул глава ведомства. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что считает высокой вероятность достижения торговой сделки с Китаем на предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча лидеров США и Китая должна состояться 30 октября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС в Южной Корее.

9 октября Минкоммерции КНР опубликовало два документа об ужесточении контроля над экспортом редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее введут дополнительно 100-процентные пошлины в отношении продукции из Китая, а также меры экспортного контроля на программное обеспечение. Кроме того, он предупредил о возможных ограничениях на поставки в КНР других товаров, прежде всего запчастей к авиатехнике.