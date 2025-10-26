Минэнерго не исключает возврат к строительству крупных ГЭС, как в СССР

У России богатый опыт в гидростроительстве, подчеркнул министр энергетики Сергей Цивилев

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ считает возможным возвращение к строительству крупных гидроэлектростанций. Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики Сергей Цивилев.

"Шансы на возврат к практике строительства крупных ГЭС, как в СССР, существуют. У нашей страны богатый опыт в гидростроительстве, его нужно сохранить и преумножить", - сказал он.

Как ранее сообщили ТАСС в Минэнерго РФ, министерство рассчитывает, что до 2039 года на Дальнем Востоке будут введены 3,77 ГВт мощности ГЭС и ГАЭС. В Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года предусмотрен ввод проектов гидроэлектростанций мощностью 4,2 ГВт. В настоящее время начаты предпроектные и проектные работы в отношении пяти гидроэлектростанций и одной гидроаккумулирующей станции.

Речь идет об Ивановской и Мокской ГЭС в Республике Бурятия. Их мощность составит 210 МВт и 1 200 МВт соответственно, ввод в эксплуатацию запланирован до 2035 года. В Амурской области проектируется Нижне-Зейская ГЭС с мощностью до 400 МВт. Ожидаемый срок начала работы - 2032 год. Нижне-Ниманская ГЭС в Хабаровском крае будет иметь мощность 360 МВт (ввод в 2037 году). До 2039 года в Республике Саха (Якутия) появится Канкунская ГЭС мощностью 1 тыс. МВт. В Приморском крае к 2034 году будет построена Приморская ГАЭС мощностью до 662 МВт.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил о необходимости использовать огромный потенциал гидроэнергетики на Дальнем Востоке. По словам главы государства, он рассчитывает, что правительство и регионы уделят внимание развитию малых и крупных гидроэлектростанций.

