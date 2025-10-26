Цивилев: проектные работы для Мутновской ГеоЭС-2 могут завершить до конца 2027 года

Министр энергетики отметил, что реализация проекта ожидается до конца 2029 года

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Проектные работы и доразведка месторождения для Мутновской ГеоЭС-2 на Камчатке могут быть завершены до конца 2027 года, реализация проекта станции ожидается до конца 2029 года. Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики Сергей Цивилев.

"Сейчас ведутся проектные работы и доразведка месторождения, которые должны завершиться до конца 2027 года. Реализация всего проекта возможна до конца 2029 года. После запуска Мутновской ГеоЭС-2 мы сможем на 40% сократить завоз дорогого углеродного топлива на 172,9 тыс. тонн условного топлива в год", - сказал он.

Цивилев подчеркнул, что "Русгидро" и "Зарубежнефть", реализующие проект, нуждаются в мерах поддержки. "Компании сообщают, что для реализации проекта без роста тарифной нагрузки необходимо льготное финансирование, проведение конкурсного отбора возобновляемых источников энергии на Камчатке и получение статуса резидента ТОР "Камчатка", - уточнил министр.

В октябре "Русгидро", "Зарубежнефть" и правительство Камчатского края подписали соглашение о сотрудничестве в сфере комплексного развития геотермальной энергетики на Камчатке. Ключевой совместный проект документа - строительство геотермальной электростанции "Мутновская ГеоЭС-2" мощностью 66,5 МВт.

Реализация основного этапа строительства начнется после принятия положительного инвестиционного решения по итогам успешного завершения первого этапа работ (геолого-разведки и последующего проектирования). Новая станция должна стать флагманом развития геотермальной энергетики в России и одним из лучших объектов в мире в своей категории.

