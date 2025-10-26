Welt: химпром ФРГ испытывает давление из-за цен на энергию и углеродных сборов

По данным газеты, химическая промышленность страдает из-за дешевой конкуренции из-за океана, прежде всего стран Азии

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 26 октября. /ТАСС/. Химическая промышленность в Германии оказалась под колоссальным давлением, в том числе из-за цен на энергию и углеродных сертификатов ЕС, заводы некоторых компаний на Рейне и Руре - в регионах, где сконцентрированы важные для отрасли предприятия, - под угрозой закрытия. Об этом пишет газета Die Welt.

Издание отметило, что недавно международная химическая группа Ineos объявила о закрытии двух заводов в районе Везель (Северный Рейн - Вестфалия), что приведет к сокращению 175 рабочих мест. Летом компания сообщила о прекращении работы предприятия в районе Рекклингхаузен, где до конца 2027 года будут сокращены еще почти 280 мест.

Как и сталелитейная промышленность, химическая страдает из-за дешевой конкуренции из-за океана, прежде всего стран Азии, пишет Die Welt, поскольку там энергоресурсы значительно дешевле и нет регулирования цен в зависимости от выбросов углерода, которое оказывает дополнительное давление на обе отрасли. Только заводу Ineos в Кельне углеродные сертификаты обошлись в последние годы от €90 до €100 млн.

Наряду с Ineos трудности испытывают и другие компании, например, BP, которая рассматривает продажу "дочки" Ruhr Oel GmbH, включая НПЗ в Гельзенкирхене с 2 тыс. сотрудников. Концерн Evonik сообщил о снижении прогноза прибыли с €2 - €2,3 млрд до примерно €1,9 млрд, а также сокращении объема ежегодных инвестиций с €950 млн до €800 млн.

Химическая промышленность является ключевой для экономики земли Северный Рейн - Вестфалия. Там действуют около 500 компаний, в которых заняты примерно 100 тыс. сотрудников. Во фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в ландтаге (земельном парламенте) считают необходимым приостановить или ослабить европейскую торговлю углеродными сертификатами. "Химическая и сталелитейная промышленность в Северном Рейне - Вестфалии находится под огромным давлением", - констатировал глава фракции СДПГ Йохен Отт. По его мнению, торговля квотами на выбросы углерода в ЕС в нынешней форме грозит "поставить на колени" отрасль и привести к деиндустриализации региона.