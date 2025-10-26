Дмитриев: рубль стал самой успешной валютой 2025 года

Генеральный директор РФПИ отметил, что российская экономика находится в хорошем состоянии

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российский рубль стал самой успешной валютой 2025 года. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в своем обращении по итогам третьего дня переговоров в США.

"Рубль в том числе укрепился на 40% по отношению к доллару в этом году и стал самой успешной валютой этого года", - сказал он в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Помимо этого, в ходе переговоров Дмитриев с экономической точки зрения пояснил американской стороне состояние российской экономики, которая, как он отметил, находится в хорошем состоянии.

Дмитриев прибыл в США по приглашению американской стороны. Ранее он объявил, что в ходе визита проведет встречи с несколькими представителями администрации президента США Дональда Трампа. Как сообщал источник ТАСС, Дмитриев встретится в том числе со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.